Segro livre une nouvelle plateforme logistique de 14 000m2 à Drancy

Situé au coeur du territoire Paris Terres d’Envol, l’ensemble bénéficie d’un emplacement privilégié pour la distribution urbaine grâce à une accessibilité exceptionnelle : à proximité immédiate de l’A86, à quelques minutes de l’A1 et à 15 minutes de Paris. Il est également desservi par les transports en commun (lignes de RER, métro et tramway).

« Dans ce territoire en pleine mutation, la municipalité de Drancy se félicite de pouvoir offrir des conditions favorables à l’implantation de l’un des leaders de la répartition pharmaceutique et de la distribution de produits de santé et de services, la société Alliance Healthcare. Fort de cette réussite, nous comptons d’ailleurs nouer une collaboration efficace avec cet acteur majeur et notre Mission Emploi pour favoriser l’embauche de personnes du territoire », précise Aude Lagarde, maire de Drancy.

D’une surface totale de 14 256 m², dont 1 135 m² de bureaux, la plateforme logistique est dédiée à la distribution de produits de santé et de services pour approvisionner les pharmacies d’Île-de-France du réseau Alliance Healthcare. L’intégralité du site est en température contrôlée afin d’assurer l’intégrité des médicaments et autres produits pharmaceutiques.

Selon Philippe Coatanea, président d’Alliance Healthcare Répartition : « La livraison de cette nouvelle plateforme régionale de répartition dans une zone qui regroupe plusieurs établissements de santé : hôpitaux, école d’infirmières, faculté de médecine…est pour nous une façon de réaffirmer notre position de logisticien de santé au service des pharmaciens parisiens et de leurs patients. Cette nouvelle plateforme s’inscrit dans un plan de modernisation d’ampleur de notre réseau logistique visant à répondre aux besoins. Nous sommes présents dans la région parisienne depuis plus de 50 années et sommes ravis de renforcer notre proximité grâce à ce nouvel établissement ».

« Avec la livraison de ce nouveau site sur mesure de logistique urbaine, Segro est très heureux d’accompagner Alliance Healthcare dans le développement de son réseau logistique. Son emplacement exceptionnel aux portes de Paris, la requalification d’un ancien site industriel et la dynamique du territoire dans laquelle la plateforme est implantée confirment le savoir-faire et la capacité de Segro à proposer des sites stratégiques et adaptés aux besoins de nos clients utilisateurs », conclut Laure Darmon, directrice du pôle Distribution Urbaine & Parcs d’Activités de Segro France.

Confiée à Salini Immobilier, la construction du bâtiment a démarré en août 2020, selon les meilleures normes et avancées en la matière, obtenant la certification BREEAM « Very Good », de la conception à la réalisation. Dans le cadre de la stratégie RSE de Segro baptisée « Responsible Segro », le chantier de construction a bénéficié d’une réutilisation et d’une valorisation de 90% des matériaux issus de l’ancien site, permettant ainsi à la future plateforme de s’inscrire dans une dynamique d’économie circulaire.