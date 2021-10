SEGRO achève le Business Park au Blanc-Mesnil

Composé de sept cellules sur 2 529 m2, ce troisième et dernier bâtiment, développé en partenariat avec le promoteur Spirit, intervient un an après la livraison de la première phase qui comprenait deux bâtiments de 2 030 m2 et 2 259 m2. L'ensemble du site, entièrement sécurisé, dispose de 2 940 m2 d'espaces arborés. Le site bénéficie d'une situation géographique exceptionnelle, au cœur du territoire du Grand Roissy, en façade de l'autoroute A1, et au sud-ouest de l'aéroport Charles-de-Gaulle. Également situé à proximité immédiate de l'A3 et de l'A86, le SEGRO Business Park Le Blanc-Mesnil est à quelques minutes de Paris et des infrastructures du pôle aéronautique du Bourget.

Afin de garantir son impact environnemental et des performances énergétiques de haute qualité, la totalité du parc bénéficie du label « Haute Qualité Environnementale », niveau Très Bon, pour sa conception. Le parc d'activités a également accueilli une nouvelle société en fin d'année : « Avec l'arrivée du groupe Ifantis, producteur de produits alimentaires et traiteur, le taux d'occupation du parc est excellent. Moins d'un an après la livraison de la première phase de ce programme “en blanc”, il est à présent loué à 92 %. Cette société en pleine croissance - et à capitaux étrangers - incarne le dynamisme de ce parc d'activités et les vecteurs d'efficacité fonctionnelle de nos immeubles, de position géographique optimale et d'image que nous souhaitons continuer de mettre à la disposition de nos clients et futurs clients », indique Fabien Fridrici, directeur régional France de SEGRO.

De son côté, la directrice générale d'Ifantis France, Chrystèle Stergiou, dit avoir choisi l'installation de la filiale en France au sein des bâtiments du groupe SEGRO parce que ce dernier « nous propose des locaux de qualité supérieure à la hauteur de notre image de marque. Le choix de nos locaux est corrélé à la qualité de nos produits et de nos prestations ».