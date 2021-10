Sécurité Globale : la commission des lois s'étonne de la création d'une commission « indépendante »

Le Sénat, désormais saisi de cette proposition de loi, a engagé ses travaux sur cette disposition comme sur les autres nombreuses mesures de ce texte. Les rapporteurs de la commission des lois, Marc-Philippe Daubresse et Loïc Hervé, ont ainsi entamé leurs auditions des représentants de la société civile, des administrations, du monde judicaire, des journalistes et des universitaires.

Hier soir, le Premier ministre a annoncé son intention d'« instaurer une commission indépendante, chargée de proposer à la représentation nationale une nouvelle écriture de l'article 24 afin de respecter l'objectif poursuivi tout en dissipant tout doute sur le respect de la liberté d'informer ».

La commission des lois s'étonne de cette initiative du Gouvernement, alors qu'il revient au Parlement de délibérer de cette question, éclairé par les travaux préparatoires qu'il mène en toute indépendance.

Pour François-Noël Buffet, président, « on ne peut qu'être surpris de la création soudaine d'une telle instance en cours de navette parlementaire, qui reflète sans doute les conditions de préparation de ce texte fortement inspiré par le Gouvernement, alors même que l'avant-projet de loi confortant les principes républicains comporte une disposition poursuivant le même objectif, et applicable notamment, de manière plus générale, aux personnes chargées d'un service public. Comme pour tous les textes dont elle est saisie, la commission des lois entend mener sa réflexion en toute liberté, et ne se sentira nullement tenue par une solution « prête à l'emploi » qu'on chercherait ainsi à lui imposer ».