CNB et CNAJMJ : signature d'une convention pour sécuriser les échanges dématérialisés

Le président du Conseil national des barreaux (CNB), Pascal Eydoux, et le président du Conseil national des administrateurs / mandataires judiciaires (CNAJMJ), Bernard Baujet, ont signé récemment une convention afin de faciliter et favoriser les échanges dématérialisés entre les administrateurs judiciaires (AJ), les mandataires judiciaires (MJ) et les avocats.

l'accueil de la plateforme e-Barreau et du portail Creditors-Services