Secur'e Vote : « la seule solution sécurisée »

Depuis quelques semaines, l’utilisation du vote par Internet est remise en cause. En effet, le 15 janvier 2013, l’Anssi, Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information française, reprenait la mise en garde de l’US-Cert, Agence de Sécurité Informatique des Etats-Unis du 10 janvier 2013 qui recommandait de désinstaller Java de tous les postes Internet suite aux millions de piratages constatés de par le monde. Le Conseil Constitutionnel reconnaissait par ailleurs dans sa décision du 15 février 2013 que des bulletins électroniques piratés avaient été émis lors des législatives de juin 2012. Le vote par Internet se doit en effet de respecter les grands principes du Droit électoral qui sont : la garantie de sincérité du vote ; la garantie d’anonymat du bulletin et de confidentialité du vote ; la garantie d’intégrité des données du vote ; la garantie de contrôle par les autorités électorales et la garantie d’unicité du vote.



« La seule solution sécurisée »



Secur’e Vote est ainsi la seule solution du marché à offrir toutes les garanties de sécurité de vote par Internet, reconnue inviolable depuis 12 ans. En effet, elle n’utilise ni applet Java, ni code Javascript, offrant un contrôle de « bout en bout » du contenu du bulletin, tout en garantissant son secret et permet à chaque électeur d’en vérifier lui-même le contenu tel qu’il vient de le déposer dans l’urne.