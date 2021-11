Secret professionnel : les avocats n'obtiennent pas la suppression de l'article 3 du PJL

Alors que le Conseil national des barreaux (CNB) avait opté à 65 % pour une suppression pure et simple de l’article 3 du projet de loi “Confiance dans l’institution judiciaire“ après les trois propositions formulées par le ministre de la Justice, c’est finalement l’option de la suppression de l’alinéa 2 de l’article 56-1-2 du code de procédure pénale qui a été choisie en commission mixte paritaire (CMP) conclusive mardi soir, avec un rappel de la place du bâtonnier.

Le texte retient toujours trois exceptions à l’opposabilité du secret en matière de conseil. Une demi-victoire pour les représentants de la profession, qui estiment que cela pourrait ouvrir la voie à d’autres exceptions au secret par la suite, bien que le secret de la défense ait été ainsi consacré.

Etablir ainsi une distinction entre le secret de la défense et du conseil, qui sont dans l’intérêt du citoyen et de l’entreprise, est « gênant », selon Jérôme Gavaudan, président du CNB.

« Les confidences que vous faites à votre avocat et la réponse qu'il vous fait doivent être en tout lieu et en toute matière être couverts par le secret professionnel. On ne peut pas concevoir que, dans le cadre d'enquêtes et de recherches d'infractions, l'on puisse attenter au secret. Il en va des libertés et du citoyen et pas simplement de l'avocat », a déclaré le président du CNB à l'antenne de Sud Radio.