Secib, au coeur de la révolution technologique

Editeur indépendant, Secib a fait de la qualité un élément stratégique majeur de l'accompagnement des cabinets au cœur de la révolution technologique et de la legaltech. À partir de la certification ISO 9001, le groupe a jeté les bases d'un socle de valeurs propices au développement, à l'innovation et à la performance de ses clients.

Depuis quelques années, jamais une profession n'a été autant bousculée, challengée, stimulée que ce soit par le législateur, par le digital, les nouvelles habitudes et comportements de ses clients, face à l'arrivée de nouveaux concurrents. Les avocats vivent aujourd'hui une vraie phase de transition et de mutation de leurs modèles économiques, structurels et organisationnels.

Comme le souligne Dan Kohn, « il nous a paru évident pour un groupe comme le nôtre, qui accompagne la profession dans tous ces changements depuis 27 ans, d'être aux côtés des avocats pour réfléchir, repenser et co-construire l'avenir de la profession, de ne pas être spectateur de ces évolutions, mais bien moteur ».

Trois jours de conférences et d'ateliers

Afin d'avoir une vision claire et prospective du métier d'avocat, le groupe s'est emparé des enjeux et des sujets de réflexion qui sont au cœur des évolutions de la profession.

Grâce à des intervenants experts et représentatifs de ce changement de paradigme, Secib organise trois jours de conférences et d'ateliers d'une durée de 20 minutes, afin d'aborder de manière transversale des sujets tels que la formation, les SPE, la justice numérique, la force des réseaux et groupements, les modes alternatifs de résolution de litiges, l'apport de l'IA, le Big data et le prédictif, les ERP nouvelles génération, les outils de négociation et de transaction immobilière, la blockchain, l'impact du digital sur les marchés du droit.

Ce cycle a pour objectif premier de procéder à une phase d'acculturation et de sensibilisation des avocats sur ces sujets.