Sécheresse : Paris et la petite couronne sous vigilance secheresse

Le débit de la Seine est passé le 25 juillet sous le seuil de 81 m3/s à la station de Paris-Austerlitz, déclenchant ce passage en vigilance sécheresse, précise la préfecture, qui ajoute que l'arrêté interdépartemental sera pris “très rapidement“. Le niveau “vigilance” actuel est le premier des quatre niveaux de sécheresse : vigilance, alerte, alerte renforcée et crise.

En Île-de-France, les particuliers, les collectivités territoriales et les entreprises sont incités par la Préfecture, mais pas obligés, à rationner leur consommation, en évitant l'arrosage des espaces verts ou des voiries, le lavage de son véhicule ou en limitant sa consommation domestique. Les 96 départements du territoire hexagonal sont désormais concernés par le “plan sécheresse”.

Dans les 46 départements en niveau de “crise”, seuls les prélèvements prioritaires sont autorisés, comme ceux pour l'eau potable, la salubrité, la santé et la sécurité.

Dans les 38 départements en niveau “alerte renforcée, les pompages pour l'agriculture sont réduits d'au moins 50 % et il existe des limitations sur l'arrosage des jardins, golfs et lavage de voiture. Certains prélèvements sont interdits. Dans les neuf départements en “alerte”, outre des limitations de prélèvement pour l'agriculture, certains prélèvements pour des activités nautiques sont interdits et l'arrosage des espaces verts est autorisés à certaines heures seulement.