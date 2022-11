Sécheresse 2022 : le coût des dégâts revu à la hausse par les assureurs

La canicule de cet été a fait des dégâts, qui se ressentent encore aujourd’hui sur les habitations. France Assureurs, la fédération de la profession, a publié un rapport concernant le risque de sécheresse et son impact sur les habitations. Dans celui-ci, il en ressort que le coût global des dégâts sur les habitations, dus à la sécheresse de cette année, est chiffré entre 1,9 et 2,8 milliards d'euros, contre 1,6 et 2,4 milliards d’euros lors de l’estimation précédente.

La sécheresse de cet été devrait donc dépasser celle de 2003, avec ses 2,12 milliards d'euros de sinistres enregistrés, un record depuis la création du régime "Catastrophes naturelles" en 1982. De nouveaux territoires pourraient toutefois connaître un épisode de sécheresse tardif et viendraient ajouter quelques sinistres potentiels et ainsi faire gonfler le chèque 2022, déjà bien lourd.

Selon une étude de la fédération publiée en 2021, la sécheresse en France a coûté 14 milliards d’euros entre 1989 et 2019 et devrait coûter environ 43 milliards entre 2020 et 2050.