Sébastien Pinot élu membre du directoire de Bignon Lebray

Agé de 42 ans, Sébastien Pinot a débuté sa carrière d'avocat en 2004 chez Bignon Lebray. En 2006, il a intégré le département Financement de projets / Droit public du cabinet Linklaters, avant de rejoindre à nouveau Bignon Lebray en 2010 pour créer le département Droit public et Environnement du bureau parisien et d'être nommé Associé du cabinet en 2012.

Il a plus particulièrement développé son activité en matière de conseil et contentieux en matière de contrats publics (commande publique et domanialité), d'aides d'Etat, d'urbanisme et d'environnement, ainsi que dans le cadre de conseil sur les aspects de droit public et réglementaires liés aux financements de projets, aux fusions-acquisitions / privatisations et aux opérations de financement du secteur public. Il intervient notamment dans les secteurs de l'énergie, des transports, de la santé, du logement social et intermédiaire ainsi que des nouvelles technologies.

« Je suis très honoré d'avoir été élu membre du Directoire par la communauté des associés. Je m'attacherai à poursuivre l'élan qui nous caractérise de dynamisme, de croissance et d'excellence de nos prestations auprès de nos clients du secteur privé et du secteur public, nationaux et internationaux, qui font de Bignon Lebray un cabinet d'avocats français majeur et qui nous donne les moyens de traverser cette nouvelle crise sereinement », commente Sébastien Pinot.

Diplômé de l'Institut Supérieur d'Interprétation et de Traduction et de la School of Public & Environmental Affairs de l'Indiana University (USA), Sébastien Pinot est un des associés référents pour Bignon Lebray au sein du réseau international de cabinets d'avocats Meritas et exerce une activité fortement marquée par les aspects internationaux.

Il succède à Laurence Defontaine, qui occupait la fonction de membre du Directoire depuis 2017 et dont le mandat arrivait à son terme. Il assurera la responsabilité de la gestion et de la stratégie du cabinet aux côtés de Thomas Buffin et Jacques Goyet.