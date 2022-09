Sébastien Bonnard, spécialiste reconnu de l’arbitrage international, rejoint le bureau parisien de Hughes Hubbard en tant qu’Associé

Il est accompagné de Sabrina Touchard, counsel, et Eleni Jacovides, collaboratrice. Avocat expérimenté, Sébastien Bonnard a été conseil pour des entités privées et publiques et arbitre dans de nombreuses procédures d’arbitrage tant institutionnelles (CCI, CIRDI, ADCCAC, LCIA, LMAA, etc.) qu’ad hoc. Il conseille également ses clients dans les contentieux liés à l’arbitrage, y compris l’annulation et l’exécution de sentences. La pratique de Sébastien Bonnard s’étend aux contentieux commerciaux, de responsabilité et de risques industriels et aux modes alternatifs de résolution des conflits.

« Sébastien est un avocat particulièrement respecté et reconnu pour son expérience impressionnante devant certaines des plus grandes institutions d’arbitrage international », a déclaré Ted Mayer, Président de Hughes Hubbard. « Il est un véritable atout alors que nous continuons à développer la pratique historique en nous appuyant sur la formidable réputation de notre équipe arbitrage et sur notre expérience en Afrique francophone. Et, en tant que hub européen pour une grande partie de notre activité à l’international, le bureau de Paris continue de jouer un rôle essentiel dans la stratégie de notre Cabinet et notre solide trajectoire de croissance. », a-t-il ajouté.

Le bureau parisien de Hughes Hubbard a été fondé il y a 56 ans et s’est forgé une réputation de premier plan en matière de résolution de conflits et d’arbitrage international. La pratique de l’arbitrage du Cabinet représente certaines des plus grandes entreprises du monde dans des litiges complexes découlant de projets d’infrastructure, d’investissements internationaux, de fusions et acquisitions et d’accords de licence et de distribution.

Sébastien Bonnard et son équipe sont particulièrement actifs dans les litiges complexes relatifs à des projets de construction, d’exploitation minière, de pétrole et de gaz, de télécommunication, de joint-ventures, de défense, de transport et de distribution en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient. Il a également une expérience significative dans la négociation, le suivi des contrats de construction, y compris les contrats FIDIC, et le règlement amiable ou par adjudication des litiges y afférents. Il est Chairperson du dispute board désigné dans le cadre d’un projet de construction en Europe d’un réacteur à fusion nucléaire d’une valeur de plus 20 milliards d’euros.

« J’ai toujours été admiratif de l’excellence de Hughes Hubbard en matière d’arbitrage, dont la pratique à l’international est très respectée », a déclaré Sébastien Bonnard. « L’équipe arbitrage est impressionnante, très reconnue et bien établie à New-York, Washington, D.C. et Paris. Le Cabinet parisien propose un large éventail de services et de fortes synergies, notamment dans les litiges à fort enjeu, et va me permettre d’élargir mon offre en collaborant avec des experts multiculturels et pluridisciplinaires afin de mieux répondre aux besoins des clients ».

« Notre pratique de l’arbitrage a une histoire et une tradition d’excellence reconnue sur le plan international par notre volonté de piloter des dossiers d’arbitrage complexes et notre capacité à obtenir une issue favorable pour nos clients », ont déclaré Hagit Muriel Elul et James Boykin, co-présidents du groupe d’arbitrage. « Sébastien est un avocat exceptionnel et reconnu en arbitrage qui a su relever les mêmes défis dans sa propre pratique. Nous sommes heureux de l’accueillir chez Hughes Hubbard et impatients de travailler ensemble. ».

Sébastien Bonnard rejoint Hughes Hubbard après avoir été associé-gérant du bureau parisien du cabinet Brown Rudnick. Il est diplômé de l’Université de Paris II Panthéon-Assas, où il a obtenu un DESS, ainsi qu’un DJCE et un Magistère en droit des affaires. En parallèle de son activité d’avocat, Sébastien Bonnard est chargé d’enseignement depuis 2009 au Master 2 de Droit des affaires internationales de l’Université de Paris Saclay.