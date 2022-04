Sébastien Baert rejoint le cabinet Bignon De Keyser en qualité de Consultant Senior

Cet ajout à l’offre de conseil existante s’inscrit dans la stratégie de développement du cabinet pour offrir à ses clients des expertises renforçant leur leadership, leur performance et leur impact sur le long terme.

En proposant une nouvelle offre de services autour du leadership et de l’accompagnement du changement, Bignon de Keyser entend renforcer sa capacité d’accompagnement de ses clients dans leur volonté de bâtir des structures aux fondamentaux solides et catalyseurs de la performance long terme et collective.

Sébastien apportera au cabinet une expertise et un regard combinant à la fois une compréhension fine des enjeux stratégiques des clients du cabinet et une approche pragmatique, globale et pluridisciplinaire de leurs enjeux.

Patrick Bignon, associé-fondateur Bignon de Keyser souligne que « l’arrivée de Sébastien s’inscrit dans la dynamique de croissance du cabinet et sa volonté de renforcer et d’élargir sa palette de services pour ses clients français et internationaux. Avec cette nouvelle compétence, nous renforçons notre capacité d’intervention et notre leadership dans le marché en étant à même de faire émerger des solutions nouvelles, créatives et adaptées à l’évolution du marché en s’appuyant sur la diversité des profils au sein de notre équipe de consultants. La formation et le profil hybride de Sébastien apporte une réelle expertise au cabinet et à ses clients, pour leur permettre de renforcer leur leadership et co-développer une culture d’entreprise cohérente, équilibrée et performante. »

« Je me réjouis de rejoindre les équipes du cabinet Bignon De Keyser, référence du conseil en stratégie et organisation pour le secteur juridique avec pour mission d’accompagner ses clients dans cette dynamique de changement et d’évolution du marché », commente le nouveau consultant senior chez Bignon De Keyser.