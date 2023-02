Sébastien Alavoine, nouveau DGA de l’Institut Paris Region

Nicolas Bauquet, le directeur général de l’Institut Paris Région, vient de nommer à ses côtés Sébastien Alavoine. Celui-ci est arrivé le 2 janvier au poste de directeur général adjoint. Nicolas Bauquet a été convaincu par « sa grande expérience des champs d’action de l’institut, son approche pragmatique et originale des sujets, et ses qualités managériales, et donc humaines ».

Titulaire d’un DEA en Science politique et haut fonctionnaire territorial, Sébastien Alavoine a notamment occupé plusieurs postes de direction en Régions Picardie et Hauts-de-France dans les domaines de la prospective, de l’aménagement du territoire et des transitions climatiques et environnementales.

Depuis 2019, il dirigeait l’Agence “Hauts-de-France 2040”. Il a ainsi piloté des schémas régionaux et des contractualisations territoriales, coordonné des démarches stratégiques d’aménagement du territoire (Directives régionales d’aménagement…) et initié des expérimentations en matière de projet urbain (redynamisation des centres-villes et centres-bourgs). Il a développé une ingénierie régionale au service des territoires combinant plateformes de données mutualisées, moyens d’observation et approches prospectives