Seban & Associés nomme un nouveau directeur

Cette nomination en tant que directeur, dans ce secteur piloté par Guillaume Gauch, permettra également à Samuel Couvreur de prendre en charge le dévelop­pement des activités touchant aux services publics culturels.

Titulaire d'un Master II de Droit Public des Affaires (Université Lyon III), d'un Diplôme Universitaire en Intégration Européenne et d'un diplôme de Juriste Droit Public des Affaires (Université Lyon III), Samuel Couvreur a rejoint Seban & Associés en 2012 après un stage à la Direction juridique du Ministère de l'Economie.

Il a développé une expertise reconnue en matière de droit de la commande publique, des aides d'Etat et de domanialité publique. Il assiste les acteurs publics en conseil comme en contentieux et s'est spécialisé dans les domaines des services publics dits « environnementaux » (déchets, eau et assainissement, réseaux de chaleur, transport). Il publie régulièrement dans de nombreuses revues juridiques et tient en particulier une chronique mensuelle dans la revue CourrierCab qui s'adresse aux collaborateurs de cabinet des élus.



Drômois d'origine, Samuel Couvreur poursuivra son activité depuis le bureau lyonnais de Seban & Associés.