Seban & Associés nomme Philippe Guellier avocat associé

Avocat depuis 2006, diplômé de l'Institut de Droit Public des Affaires, titulaire d'un DESS Administration publique et d'un DEA Finances publiques, Philippe Guellier a développé une expertise incontournable dans les secteurs du droit public des affaires et des communications électroniques.

Aujourd'hui âgé de 41 ans, Philippe Guellier a commencé sa carrière comme juriste « marchés publics » dans un établissement public du ministère de la Culture avant de rejoindre Seban & Associés en 2006. Au sein des équipes du cabinet, il a débuté son activité à Paris dans le secteur des contrats publics puis a rejoint Lyon en 2011 lors de la fondation des premiers bureaux.

En sa nouvelle qualité d'associé, Philippe Guellier impulsera le développement de Seban & Associés Rhône-Alpes et offrira, avec les équipes lyonnaise et grenobloise, une expertise pointue et de proximité pour les acteurs publics de la région.