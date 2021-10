Seban&Associés lance le premier e-cabinet d'avocats au service des acteurs publics et de l'économie

Cette toute nouvelle plate-forme en ligne vise à répondre sous 48 heures ouvrées aux questions de droit des collectivités mais aussi des établissements publics locaux, des acteurs de l'économie sociale et solidaire ou encore du secteur du logement social. Une vingtaine d'avocats, expérimentés chacun dans un domaine du droit, s'engagent à fournir des réponses simples et adaptées aux préoccupations juridiques quotidiennes des acteurs de l'intérêt général.

Ergonomique et facile d'usage, la plateforme e-SEB@N garantit la confidentialité de toutes les démarches effectuées. Ce service permet l'accès à un cabinet d'avocats, leader dans son secteur, à un coût maîtrisé.

Précurseur, Seban & Associés confirme ainsi une nouvelle fois son désir d'adéquation aux besoins de ses clients. Un engagement fort et constant qui perdure depuis plus de trente ans.

«e-SEB@N, c'est le gage d'une proximité plus forte, d'un engagement de chaque instant au service de nos clients », déclare Me Claire-Marie Dubois-Spaenlé, avocat associé chez Seban & Associés. « C'est aussi la sécurité d'une consultation d'avocat et toutes les compétences du premier cabinet conseil des acteurs publics et de l'économie sociale accessibles en un clic», souligne Me Matthieu Hénon, avocat associé chez Seban & Associés.