Seban & Associés accueille une directrice et sept avocats

Titulaire d'un DEA en droit public de l'économie (Paris II – 1998), et d'un DESS urbanisme, aménagement, travaux publics (Paris I - 1997), Valérie de Sigoyer a prêté serment en 1999. Après avoir exercé auprès de Dominique Foussard, avocat aux conseils et de plusieurs cabinets spécialisés en droit public, elle rejoint le cabinet Seban & Associés en qualité de directrice au sein du secteur contrats publics pour travailler aux côtés de Thomas Rouveyran, associé. Elle rallie ainsi l'équipe contrats publics la plus étoffée en France composée de 19 avocats dont 4 associés : Thomas Rouveyran, Marie- Hélène Pachen-Lefèvre, Guillaume Gauch et Alexandre Vandepoorter. Valérie de Sigoyer fera bénéficier les équipes de Seban & Associés de son savoir-faire en matière de droit de la commande publique (marchés publics, concessions, contrats complexes), tant en conseil qu'en contentieux.

Seban & Associés renforce ses équipes et accueille sept nouveaux collaborateurs

« Notre cabinet connaît une croissance constante depuis plusieurs années, nous avons souhaité anticiper les besoins de notre clientèle et étoffer l'offre de nos départements. Ces arrivées permettront à Seban & Associés de satisfaire encore et davantage les exigences toujours plus nombreuses de nos clients. Ces sept nouveaux collaborateurs sont des experts dans leurs domaines qui sauront s'adapter aux métiers et valeurs de nos clients », déclare Didier Seban, associé-gérant de Seban & Associés.

Marianne Hauton rejoint le secteur contrats publics sur les problématiques liées à la réglementation et l'organisation ainsi qu'au financement des secteurs énergétiques et communications électroniques.

rejoint le secteur fonction publique. Morgan Bunel, docteur en droit, rejoint le secteur urbanisme.