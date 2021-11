Seafrigo livre sa nouvelle plateforme logistique

Seafrigo Group poursuit son développement et inaugure une nouvelle plateforme logistique de 60.000m² à température ambiante située au Havre et à proximité immédiate du navire amiral PLS (Parc Logistique Seafrigo).

Les deux nouveaux bâtiments de 30 000 m² chacun, propriété du groupe AG Real Estate et opérés par Seafrigo pour une durée ferme de 12 années, tourneront à plein régime d’ici la fin de l’année et accueilleront les flux logistiques de la grande distribution et des industriels de l’agroalimentaire.

Ce nouvel ensemble a été pensé comme un véritable pôle multimodal qui permettra à l’entreprise de renforcer sa stratégie RSE : les bâtiments seront prochainement connectés au rail et un bord à quai sera créé pour dynamiser le trafic fluvial et favoriser le report modal vers les ports parisiens.

Sur le plan social, des dizaines d’emplois seront créés sur le bassin havrais positionnant l’entreprise comme l’un des moteurs du développement économique local.

Eric Barbé, président directeur général du Groupe Seafrigo : « Nous sommes fiers de partager ce projet commun avec AG Real Estate France et de proposer à nos clients ce nouveau parc logistique multimodal dernière génération idéalement situé au coeur des zones d’expéditions du port du Havre. Seafrigo Group poursuivra sa croissance dans les années à venir et d’autres projets sont à l’étude tant en France qu’à l’international. Notre engagement est la maîtrise de la globalité de la chaine logistique pour la satisfaction de nos partenaires. »

Thibault Delamain, Directeur Général & Head of Investment & Asset Management d’AG Real Estate France, déclare quant à lui « Nous sommes ravis d’accompagner le Groupe Seafrigo dans ce projet ambitieux initié au début de l’année 2020, témoignant de la capacité d’AG Real Estate France à structurer des opérations complexes et d’établir des partenariats. Avec cet investissement nous confirmons notre fort engagement pour des immeubles logistiques sur la zone portuaire du Havre, porte d’entrée et de sortie stratégique de la France pour de nombreux industriels et distributeurs. »