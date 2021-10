Se réinventer aujourd'hui pour rebondir demain

Nous avions déjà pu le constater après la crise de 2008, les entreprises qui ont subsisté ont été celles qui ont su repenser leurs modèles. Qu'en est-il face à une crise d'une ampleur sans précédent ? Embourbés dans les problématiques administratives et sanitaires, il est bien sûr trop tôt pour demander aux chefs d'entreprises de prendre du recul et d'anticiper une refonte de leurs modèles. C'est donc bien aux conseils, environnement direct des PME et ETI, de prendre les devants et de consolider leurs accompagnements pour être suffisamment solides lorsqu'il s'agira de prendre leur relais.

On nous annonce « la pire performance trimestrielle de l'économie française depuis 1945 ». La semaine dernière, notre pays est officiellement entré en récession. A grand renfort de mesures de soutien et de bienveillance, l'Etat entend minimiser la casse auprès des PME et ETI mais chacun est conscient que cela ne suffira pas. C'est le monde de l'économie tout entier qu'il faut restaurer, consolider, réarmer dès à présent pour faire face au redressement ardu qui nous attend.

« Mieux vaut prendre le changement par la main avant qu'il ne nous prenne à la gorge »

Winston Churchill

Etant entendu qu'il est encore difficile de se faire une idée précise de l'état dans lequel sera le pays d'ici la fameuse date du 11 mai, nous devons déjà être attentifs et réactifs aux premiers signaux qui présupposent de la suite. En effet, pour évoluer en territoire inconnu il faut a minima être capable de percevoir les nouveaux besoins qui apparaissent et a maxima se rendre auteur soi-même d'une offre de rupture (par exemple par un changement d'échelle ou de business model, une renationalisation de l'activité etc…).

Ce discours que nous tenons à nos clients, bien qu'il soit difficilement audible lorsque la situation est si pressante et si vertigineuse qu'aujourd'hui, nous avons pris le parti de commencer par nous l'appliquer.



En effet, étant nous-même fortement impactés par cette crise, nous avons pris le temps d'écouter les signaux naissants quand il s'agit de projection après-crise puis avons décidé de proposer notre propre offre de rupture. Partant du constat que l'économie telle que nous la connaissions précédemment ne serait plus jamais la même, notre savoir-faire de banquier d'affaires ne serait donc plus suffisant pour constituer la béquille sur laquelle nous souhaitons que les PME et ETI puissent se reposer dans les mois à venir.



Alors, si l'accompagnement financier des entreprises en difficulté est notre activité principale depuis déjà 10 ans, nous avons accumulé au fil des années des savoir-faire pointus dans tout un panel de métiers encadrant la gestion de crise. Parmi nos clients de longue date, nos collaborations ont très souvent commencé par la mise en place d'un plan de sortie de crise global, avant d'envisager un retour au développement. Cette vision de l'accompagnement pas à pas dans les pires moments de la vie d'une entreprise ajoutée à la force de notre réseau dans le milieu du Restructuring nous ont conféré une posture de conseil aguerri en matière de gestion de crise.



Notre volonté est donc désormais d'agréger, en un seul point, tous les corps de métier qui composent la restructuration de l'entreprise afin de formuler une réponse complète et pérenne à des périodes aussi complexes et incertaines qu'aujourd'hui. Engagés ensemble dans cette même volonté d'être utiles aux défis qui attendent les PME et ETI françaises, nombre de nos partenaires et prestataires ont immédiatement accepté de se joindre à Wingate pour proposer une offre globale de la gestion de crise :

stratégie de restructuration et plan de sortie de crise à court, moyen et long terme ;

management opérationnel ;

ressources Humaines ;

communication et Marketing ;

Corporate Finance/ Banque d'affaires ;

droit de la gestion de crise.

Cette offre complète a pu être construite en collaboration avec nos partenaires de longue date – ceux qui sont au chevet des entreprises en difficulté depuis toujours comme les avocats et les administrateurs judiciaires – et grâce à la confiance accordée par nos nouveaux partenaires, spécialistes de l'accompagnement des entreprises en transformation.