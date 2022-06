Se former au métavers, c’est possible !

Le métavers, c’est un monde virtuel où l’on peut échanger, créer, explorer avec des personnes qui n’évoluent pas dans notre vie quotidienne. Depuis quelques mois, il fait fureur et certaines entreprises ou milliardaires y investissent des sommes d’argent colossales, persuadées que cet univers est l’avenir du numérique. De nouveaux enjeux apparaissent, et avec eux, un besoin de compétences qui soit à la hauteur de ce que le métavers exige.

Se former pour l’avenir

La collaboration Meta X Simplon.co entend former aux métiers de demain, celui de concepteur développeur spécialisé en technologies immersives et celui de technicien support et assistance plus particulièrement. Au total, quatre campus seront ouverts à Paris, Marseille, Lyon et Nice, accueillant chacun une vingtaine d’élèves par promotion. Les formations sont entièrement gratuites, conformément à la volonté de Simplon.co de les rendre inclusives et surtout, accessibles à tous : demandeurs d’emploi, salariés, individus, etc.

« Simplon.co se félicite de ce partenariat structurant qui va permettre aux personnes éloignées de l’emploi et en reconversion de bénéficier de nouvelles opportunités professionnelles, et d’ouvrir le monde des professionnels du métavers aux femmes et à des profils atypiques issus de la diversité », explique Frédéric Bardeau, le cofondateur et président de Simplon.co. La formation comportera donc deux phases : une première phrase intensive et individuelle d’une durée de 3 à 6 mois et une seconde phase d’alternance au sein d’entreprises partenaires de l’école, d’une durée de 12 à 18 mois. Derrière cette initiative, l’ambition de Meta de soutenir la création d’emplois et la formation aux nouveaux métiers liés au Métavers en France. “La France a tous les atouts pour devenir un acteur essentiel à la construction du métavers en Europe et notre écosystème d’entreprises est déjà en forte demande de compétences”, affirme Laurent Solly, le vice-président Europe du Sud de Meta. Le lancement de l’Académie du Metavers est à suivre de près, puisque la prochaine rentrée est prévue pour septembre 2022.