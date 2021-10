Se dire la vérité en Entreprise

Dans cet ouvrage, l'auteur aborde plusieurs leitmotivs de la vie en entreprise afin de traiter les conflits dans leur entièreté. Il présente ainsi autour de huit principes sa vision du travail en équipe, ainsi que les étapes à suivre pour libérer la parole, génératrice, selon lui, de l'intelligence collective au sein des équipes.

C'est au travers d'exemples et témoignages concrets comme ceux de Christophe, directeur timide, qui n'ose pas assez défendre ses idées, de Jean qui humilie ses collaborateurs de peur d'être « rejeté », de Grégoire, dépressif, et de tant d'autres, que l'auteur explore les lourdes conséquences que peuvent engendrer les non-dits, les moqueries, les humiliations, les abus d'autorités, le manque de considération de la hiérarchie et les critiques de chacun sur une équipe.

Se souvenir de qui l'on est, comprendre les causes de nos réactions pour avancer en équipe et créer une réelle identité collective, tout en considérant chacun des acteurs de l'entreprise, voilà la clé. Par ailleurs, la place de la vérité dans nos organisations dépend de notre rapport à l'autorité et au pouvoir.

« Nos rigidités sont de véritables protections qu'il ne s'agit pas de nier, mais de chercher à contourner en construisant des espaces de discussion sécurisés, dans lesquels nos vérités, et en particulier nos peurs, peuvent être exprimées et accueillies. Car si elles ne sont pas canalisées, nos rigidités finissent, à plus ou moins long terme, par parasiter la vie de l'équipe. Les jeux de pouvoir deviennent alors l'enjeu numéro un de la vie de l'équipe », déclare Jean-Jacques Montlahuc.

Une approche contemporaine du management

Les nouvelles générations ne travaillent pas comme les anciennes. Elles cherchent la nouveauté, veulent du mouvement et des échanges. La « hiérarchie absolue » n'est plus au goût du jour. De nouvelles problématiques s'imposent et de nouvelles dynamiques se mettent en place, une période de transition difficile à appréhender pour certains.

Si l'on a bien pris conscience que pour permettre à une entreprise de prospérer, il fallait que ses salariés soient « heureux au travail », les méthodes pour y parvenir, elles ne sont pas exclusives et existent sous de multiples formes.

C'est de cette façon que sont apparus les happiness managers, la mise en place de moments « détentes », l'utilisation de psychologues pour contrer notamment les « burn-out », etc. qui fleurissent de part et d'autre. Des solutions qui, selon Jean-Jacques Montlahuc, ne permettent que de masquer artificiellement les conflits internes.

La sincérité au cœur de l'intelligence collective

La nouvelle méthode proposée par l'auteur est la suivante : se dire la vérité mais pas n'importe laquelle, et pas n'importe comment. Au-delà de son ouvrage dans lequel il livre conseils et analyses de situations, sa vocation est de faire cohabiter sereinement intelligence collective et performance de l'entreprise.

Son objectif : faire parler sa vérité et accepter celle de l'autre, les confronter avec bienveillance pour ne plus être esclave de notre représentation fantasmée de la réalité et être enfin constructif. Car « la vérité souffre d'être trop analysée ».

Une fois les « barrières levées », l'intelligence collective se met en place et la cohésion d'équipe peut se créer durablement. Il s'agit d'un travail qui prend du temps et nécessite un réel investissement de la part de chacun. La transition met ainsi environ trois ans à se faire.