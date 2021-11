Scotto Partners conseille Tawhid Chtioui sur sa prise de participation minoritaire dans le groupe ISGA

Le groupe marocain d’écoles privées, l’Institut supérieur d’ingénierie et des affaires (ISGA), estrepris par AfricInvest, leader du capital-investissement panafricain et Tawhid Chtioui,entrepreneur dans le domaine de l’enseignement supérieur. La famille DIOURI, actionnairehistorique et fondateur, conserve une part minoritaire dans le groupe.

Fondé en 1981 par Mohammed Diouri, l’Institut Supérieur d’Ingénierie et des Affaires proposedes formations en management et ingénierie depuis près de 40 ans et est composé de cinqcampus répartis à Rabat, Casablanca, Marrakech, Fès et El Jadida. L’école a pour vocation deformer et de perfectionner des cadres de haut niveau et d’orienter leurs aptitudes vers l’exercicede responsabilités pour le développement de l’entreprise.

Aujourd’hui, ce sont plus de 15 500diplômés de l’ISGA qui exercent dans les entreprises et le monde universitaire. Le groupeentretient par ailleurs, depuis plus de 25 ans, des relations étroites de coopération avec desuniversités et des écoles d’ingénieur étrangères.

Dans le cadre de ce LBO primaire, Tawhid Chtioui était conseillé par Scotto Partners avec uneéquipe composée de Claire Revol-Renié (associée) accompagnée par Robin Lamour en corporate,Jérôme Commerçon (associé) accompagné par Loïc Pipaud pour les aspects fiscaux ainsi queBertrand Thibaut (counsel) et Alban Tourneux en droit social.

DLA Piper Casablanca a conseillé AfrincInvest. Mohamed Diouri était conseillé par Me Ali Filali.