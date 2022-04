Scotto Partners conseille les dirigeants d’Alphascience sur sa prise de participation de Seriderm Holding

Le rachat prend la forme d’une prise de participation de Seriderm Holding dans le capital d’Alphascience.

Alphascience est une société innovante co-fondée en 2016 par Alfred Marchal, scientifique reconnu au niveau mondial dans la médecine esthétique et Julien Revol, 20 ans d’expérience dans la cosmétique anti-âge. Elle développe ses propres actifs et formules innovantes dans son laboratoire de recherche fondamentale avec une fabrication 100% française. Présente principalement à l’international, ses premiers marchés sont aujourd’hui l’Amérique du Nord et l’Asie du Sud-Est avec pour ambition de devenir un acteur de référence dans le traitement anti-âge.

Avec l'appui de son nouvel actionnaire, Alphascience va introduire des innovations de rupture technologiques et commerciales et faire reconnaitre son savoir-faire cosmétique, industriel et logistique made in France.

"Ce rapprochement avec un acteur reconnu et innovant comme SERIDERM est stratégique pournotre développement dans un secteur en mutation rapide. Alphascience possède une technologieunique qui agit en synergie avec les lasers médicaux et s’intègre parfaitement dans les protocolesde soin SERIDERM. Cette synergie nous permet de renforcer notre présence dans les cliniquesesthétiques notamment en Europe, Afrique du Nord et Moyen-Orient, et de mieux accompagner lepatient dans sa recherche de résultats.”, commente Julien Revol, co-fondateur et président d’Alphascience.

Dans le cadre de cette opération, le dirigeant et les actionnaires/associés du groupe Alphascience étaient conseillés par Scotto Partners, avec une équipe composée de Claire Revol-Renié (associée) et Alexandre Zouhal.

Caroline Blondel (associée) et Benjamin Lied (GGV Avocats) ont accompagné Seridem Holding.