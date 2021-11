Scotto Partners conseille les actionnaires de Molotov dans le cadre de son rachat par FuboTV

En entrant dans le giron de fuboTV, Molotov va devenirle hub européen des opérations du groupe.

La réalisation de l’opération, soumise aux conditions d’usage, est prévue au plus tard dans lecourant du premier trimestre 2022.

Fondée par Jean-David Blanc (fondateur d'AlloCiné) et Pierre Lescure (cofondateur de Canal+),Molotov est une plateforme de streaming qui révolutionne l'accès à la télévision. Disponible surtous les écrans et appareils connectés, Molotov compte, après cinq ans d'existence, plus de 16millions d'utilisateurs, ce qui en fait le leader français de la distribution de programmes enstreaming.

fuboTV, déjà présent aux États-Unis, au Canada et en Espagne, est la première plateforme devidéo à la demande par abonnement, qui propose principalement des événements sportifs endirect. La transaction s'inscrit dans la stratégie d'expansion mondiale de fuboTV et la fusion destechnologies entre les deux sociétés devraient permettre à fuboTV de lancer sa plateformeinteractive, spécialisée sur les événements sportifs et le divertissement à échelle mondiale.

A l’issue de l’opération, Molotov restera basée à Paris et sera dirigée par son co-fondateur etactuel CEO, Jean-David Blanc.

Dans le cadre de ce rachat, les actionnaires de Molotov étaient conjointement conseillés parScotto Partners avec une équipe composée de Coralie Oger (associée) accompagnée par AnaïsPinton et Tania Lozano en corporate/M&A, Jérôme Commerçon (associé) accompagné parMartine Le Roux pour les aspects fiscaux ainsi que Bertrand Thibaut (counsel) et Alban Tourneuxen droit social.

Jeantet a conseillé fubo TV Inc. Gide Loyrette Nouel a conseillé Eurazeo.

Weil Gotshal & Manges LLP a conseillé NJJ. McDermott Will & Emery a conseillé Molotov SAS.