Scotto Partners conseille le groupe Siaci Saint Honoré pour son rapprochement avec Burrus

Le management du Groupe SIACI SAINT HONORÉ, qui détient collectivement la majorité du capital de cet acteur indépendant français du courtage d'assurances, et Christian Burrus, actionnaire majoritaire de DIOT et de LSN, ont signé un accord en vue de créer le premier courtier en assurances européen et indépendant à visée internationale.

Selon les termes de l'accord, Ontario Teachers' Pension Plan entrerait au tour de table comme principal investisseur institutionnel, avec à ses côtés Bpifrance et Cathay Capital. Ce consortium remplacerait alors Charterhouse Capital Partners et Ardian, qui cèderaient leurs participations de référence dans le capital du Groupe Siaci Saint Honoré.

Le nouveau groupe sera présidé par Pierre Donnersberg, actuel CEO et fondateur de Siaci Saint Honoré, tandis que Christian Burrus occupera les fonctions de Directeur Général.

Lors de cette opération, Scotto Partners est intervenu auprès du management du Groupe Siaci pour la conception de ce partenariat inédit avec Christian Burrus en vue de détenir ensemble la majorité du capital et des droits de vote du Groupe nouvellement créé, ainsi que dans les négociations avec les nouveaux partenaires financiers du tour de table. Scotto Partners a également conçu le nouveau management package qui sera proposé aux principaux dirigeants et cadres du groupe nouvellement créé.

Pierre Donnersberg déclare : « Nous partageons des valeurs communes et de nombreuses opportunités. Cette fusion générerait de nouveaux challenges et la mise en œuvre de plans de croissance ambitieux bâtis sur des synergies commerciales incroyables et complémentaires au service de nos clients ».

Christian Burrus ajoute : « Les valeurs de l'actionnariat familial qui m'animent restent au cœur de ce projet : elles préservent notre indépendance et la garantissent à long terme dans l'intérêt de nos équipes, de nos clients et de nos investisseurs ».

Avec cette fusion, le nouveau Groupe renforcera sa position en France et à l'international sur le marché des Grandes Entreprises, ETI et PME aussi bien en assurances de personnes, de mobilité internationale, qu'en assurances de biens et de responsabilités, de maritime et transport, d'assurance-crédit et de réassurance.

Il figurera parmi les 10 premiers acteurs mondiaux du secteur, pèsera près de 700 M€ de chiffre d'affaires et regroupera près de 5000 collaborateurs dans plus de 40 pays.

L'équipe de Scotto Partners est composée de Lionel Scotto et Adrien Badelon (associés) ainsi que Rosa Oudni et Caroline Vieren (collaboratrices) sur les aspects Corporate, Jérôme Commerçon (associé), accompagné de Martine Le Roux et Loïc Pipaud (collaborateurs), sur les aspects fiscaux et Bertrand Thibaut (counsel) et Alban Tourneux (collaborateur) sur les aspects de droit social.