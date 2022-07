Scotto Partners conseille le Groupe Orange dans le cadre de son acquisition de la société Exelus

Exelus est une plateforme qui favorise la communication entre des agents médicaux ou paramédicaux et d'autres professionnels de santé comme le SAMU. Fondé en 2002 par Laurent Frigara et Renaud Luparia, Enovacom est un spécialiste des données médicales et le leader français de l’interopérabilité informatique des systèmes de santé. Le groupe travaille avec les professionnels de santé, dans le but d'améliorer leur quotidien à travers des solutions d'acquisition, de protection, d’échange et d’exploitation des données de santé. En 2018, Enovacom a rejoint la division santé d’Orange Business Services.

Dans le cadre de cette opération, Enovacom était conseillé par Scotto Partners avec une équipe composée de Coralie Oger (associée), accompagnée par Clément Carol, Tania Lozano et Elina Alfarmini sur les aspects corporate/M&A ainsi que Alban Tourneux en droit social.

Le cabinet Scotto Partners

Scotto Partners, créée en 1996 par Lionel Scotto le Massese, est une " boutique haut de gamme " spécialisée dans l’accompagnement des fondateurs, entrepreneurs, managers et actionnaires familiaux et dont l’indépendance à l’égard des investisseurs financiers est une marque de fabrique.

Le cabinet a développé, en complément de son expertise reconnue en matière de négociation et de structuration des management packages, une expertise de premier plan pour les opérations de haut-de-bilan (LBO, fusions-acquisitions, introduction en bourse, restructurations, levées de fonds, etc.) et couvre l’ensemble des disciplines requises pour ce type d’opérations.