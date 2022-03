Scotto Partners conseille +Simple sur la prise de participation de KKR

+Simple recompose son actionnariat avec l’entrée à son capital du fonds de croissance de l’américain KKR. Les fondateurs restent très fortement investis, tandis qu’un certain nombre d’actionnaires financiers déjà présents au capital conservent une partie de leurs participations. Le groupe sécurise simultanément un financement obligataire auprès de Tikehau en vue definancer son ambitieux plan d’acquisitions sans dilution pour les actionnaires.

+Simple est la première start-up d’Assurtech française qui digitalise et industrialise l’ensemble de la chaîne de valeur de l’assurance pour les professionnels. Elle offre aux professionnels indépendants et aux PME un robot-courtier qui simplifie la souscription des assurances professionnelles grâce au numérique. Forte de ses 120 salariés et de ses 100 000 clients enFrance, en Italie et en Allemagne, +Simple couvre aujourd’hui 500 métiers.

Après deux levées de fonds en trois ans, cette double opération, permise par son accès à la rentabilité et dont la réalisation effective est prévue au mois d’avril, consacre le franchissementpar +Simple d’une nouvelle étape de son développement et son statut de plateforme naturellepour la consolidation de son secteur en Europe.

La réalisation effective de l’opération est soumise aux conditions d’usage.

Dans le cadre de cette opération, les fondateurs de +Simple et leur équipe sont conseillés par Scotto Partners, avec une équipe composée d’Adrien Badelon (associé), William Ducrocq-Ferré, Fiona Kalach et Tania Lozano en corporate, Jérôme Commerçon (associé), Julien Pardieu (counsel) et Pierre-Henri Abadie pour les aspects fiscaux ainsi que Bertrand Thibaut (counsel) et Alban Tourneux en droit social.

KKR est conseillé par Gibson Dunn (Londres et Paris), Tikehau par Mc Dermott, les actionnairesvendeurs par Hogan Lovells (corporate) et Gide, et le groupe par Hogan Lovells (financement) pour la documentation obligataire.