Scotto Partners aux côtés du management de Babcock Wanson

Après un premier LBO initié en 2016, Babcock Wanson va changer d'actionnaire majoritaire. Kartesia, qui détenait jusqu'à présent une participation minoritaire, est entré en négociations exclusives avec le Fonds de consolidation et de développement des entreprises (FCDE) pour prendre le contrôle du groupe. L'opération comporte par ailleurs un réinvestissement conséquent du top management dans le nouveau projet porté par Kartesia.

Babcock Wanson est un fournisseur international majeur d'équipements et de solutions pour les chaufferies industrielles. Fort de plus de 100 ans d'expérience, le Groupe fournit des solutions sur mesure permettant de limiter les consommations énergétiques et de réduire l'empreinte environnementale de ses clients.

Avec des filiales dans huit pays en Europe et au-delà, deux sites de fabrication, et un réseau mondial de partenaires commerciaux et techniques, Babcock Wanson a pour ambition le fort développement du groupe par croissance organique et externe, en particulier sur l'activité de services. L'activité du groupe reste ainsi dynamique, soutenue par un vaste portefeuille de clients principalement positionnés sur les industries agro-alimentaire et pharmaceutique.

« Cette transaction est une étape importante pour le développement de notre Groupe et nous sommes ravis de poursuivre le projet de croissance de notre entreprise avec le soutien de Kartesia. Depuis 2016, le FCDE accompagne Babcock Wanson dans son détachement du Groupe CNIM et dans son projet de transformation, en répondant aux besoins de l'expansion souhaitée par le Groupe. Le renforcement de la participation de Kartesia dans notre Groupe apportera des moyens supplémentaires pour accélérer notre rythme de développement à la fois de manière organique et via des opérations de croissance externe », commente Cyril Fournier-Montgieux, PDG de Babcock Wanson.

Dans le cadre de ce LBO secondaire, le management de Babcock Wanson était conseillé par Scotto Partners avec une équipe pilotée par Isabelle Cheradame (associée), assistée par Anaïs Pinton et Jules Gaillard en corporate, Jérôme Commerçon (associé) accompagné par Martine le Roux et Loïc Pipaud pour les aspects fiscaux ainsi que Bertrand Thibaut (counsel) et Alban Tourneux en droit social. Sur le plan financier, ils étaient conseillés par Coruscans avec une équipe composée de Frédéric Balochard, Benjamin Lobel et Florian Pascaud.

Kartesia était conseillé par De Pardieu Brocas Maffei avec Magali Masson, Joanna Gumpelson, associées, Anne Febvre, Fabian Guéroult et Sarah Dirani, collaborateurs, pour les aspects corporate, Priscilla van den Perre, associée, Arthur Leclerc, counsel, et Gauthier Pinabiaux, collaborateur, pour les aspects de droit fiscal, Laëtitia Gavoty Tolot, counsel, Anthony Gioe' de Stefano, collaborateur, et Hugo Mougel pour les aspects de droit de la concurrence, Sébastien Boullier de Branche, associé, et Julien Willemot,collaborateur, pour les aspects de financement, Arnaud Pince, counsel, et Côme Chaine, collaborateur,pour les aspects de regulatory, et Philippe Rozec, associé, Louise Thiébaut, counsel, et Perrine Piat,collaboratrice, pour les aspects de droit social.