Scotto Partners aux côtés des fondateurs d’Akuo pour monter leur stratégie d’indépendance

Les fondateurs du Groupe Akuo viennent de finaliser le rachat des parts détenues par leur précédent actionnaire de référence Colam Entreprendre et par d’autres actionnaires minoritaires. ICG Infra, le fonds infrastructures du gérant d’actifs ICG, a accepté d’apporter les moyens financiers auxfondateurs du groupe Akuo pour ce rachat.

Akuo est un producteur indépendant français d’énergie renouvelable et distribuée co-créé en 2007 par Eric Scotto et Patrice Lucas, après avoir cédé leur première entreprise Perfect Wind à Iberdrola en juillet 2006. Akuo est présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur : développement,financement, construction et exploitation.

À la fin 2021, Akuo avait investi 2,8 milliards d’euros pour une capacité totale à ce jour de 1,4 GW d’actifs en exploitation et en construction et plus de 5 GW de projets en développement. Avec à ce jour plus de 450 collaborateurs, le Groupe, dont le siège social est à Paris, est implanté dans plus d’une quinzaine de pays dans le monde.

ICG Infra, le fonds infrastructures du groupe ICG, vient également accompagner les fondateurs dans cette nouvelle phase de l’histoire de l’entreprise et soutenir la croissance du Groupe à venir, notamment en apportant des moyens financiers supplémentaires.

Dans le cadre de cette opération, les fondateurs d’Akuo étaient conseillés par Scotto Partners avec une équipe pilotée par Coralie Oger (associée), assistée de Pierre-Alexandre Schnyder pourles aspects corporate/M&A, Jérôme Commerçon (associé) accompagné par Julien Pardieu(Counsel) sur les aspects fiscaux ainsi que Bertrand Thibaut (Counsel) et Alban Tourneux sur lesaspects de droit social.

Ayache (Olivier Tordjman, Gwenaëlle de Kerviler (associés), Mikaël Brainenberg et Marie Forray) a conseillé ICG Infra.

Winston & Strawn (Nicola Di Giovanni (associé) et Aurélie Camard) a conseillé Colam Entreprendre.