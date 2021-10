Scotto Partners accompagne Xavier Fourel dans le cadre de la reprise du Groupe Aquilus

Le Groupe Aquilus, spécialiste de la conception et de la vente de piscines et spas, est repris enmajorité par son CEO, Xavier Fourel, conseillé par le cabinet d'avocats Scotto Partners, avec l'appui de Capitem Partenaires et Celda CapitalDéveloppement.

© Adobe Stock