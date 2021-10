Scotto Partners accompagne Rydoo sur sa prise de participation de Marlin Equity Partners

Rydoo a changé d'actionnaire principal. Marlin EquityPartners a acquis une participation majoritaire dans le groupe précédemment détenu par Sodex, groupe français coté principalement actif dans la restauration collective. Le management, amené par son CEO Sébastien Marchon, et l'ancien propriétaire du groupe réinvestissent aux côtés du nouvel actionnaire majoritaire.

L'entreprise offre aux utilisateurs et aux responsables financiers une solution de bout en bout pour gérer efficacement les dépenses et voyages d'affaires des collaborateurs depuis 2018. Ses deux modules, « Travel » et « Expense », permettent de gérer l'ensemble de la chaîne de valeur via une seule et même application. Ainsi, Rydoo aide les entreprises du monde entier à réinventer leurs pratiques en digitalisant et en simplifiant leurs processus de gestion.

Plus de 10 000 organisations publiques et privées font déjà confiance à Rydoo dans plus de 150pays. L'entreprise compte parmi ses clients des marques de renom, telles que Burger King, Deloitte, Singapore Airlines, Veolia et bien d'autres. Rydoo sert plus d'un million d'utilisateurs dans le monde, qui bénéficient quotidiennement d'un flux de travail transparent et d'une expérience utilisateur améliorée.

« La mission de Rydoo vise à offrir les solutions de gestion les plus intuitives du marché, afin de fluidifier les processus au travail, les rendre plus transparents et efficaces, et offrir de ce fait une meilleure qualité de vie pour les collaborateurs », commente Sébastien Marchon, PDG de Rydoo.

« Nous sommes très heureux d'avoir trouvé en Marlin un nouvel actionnaire et partenaire qui soutient nos objectifs stratégiques et reconnaît notre valeur. Grâce à l'expérience et à l'expertise de Marlin dans la transition et la croissance des entreprises, nous sommes parés pour renforcer notre présence sur le marché des dépenses et voyages d'affaires et étendre encore plus nos activités. C'est un nouveau chapitre dans l'histoire de Rydoo et nous sommes impatients de le commencer », ajoute-t-il.

Grâce au soutien de Marlin, Rydoo pourra accélérer son expansion internationale et atteindre son objectif de devenir un acteur de premier plan sur le marché des outils T&E. Dans le cadre de ce LBO, le management de Rydoo était conseillé par Scotto Partners avec une équipe composée d'Isabelle Cheradame (associée) accompagnée par Anaïs Pinton et Alexandre Zouhal en corporate, Jérôme Commerçon (associé) accompagné par Julien Pardieupour les aspects fiscaux ainsi que Bertrand Thibaut (counsel) et Alban Tourneux en droit social.

Sur le plan financier, les managers étaient conseillés par Coruscans avec une équipe constituéede Benjamin Lobel et Florian Pascaud.

Marlin Equity Partners était conseillé par Mayer Brown.