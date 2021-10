Scotto Partners accompagne Idinvest Partners sur la cession d'actions Eurazeo

Eurazeo acquerra en numéraire une majorité des actions restantes d'Idinvest Partners, tandis que le solde lui sera apporté en contrepartie d'actions Eurazeo dans le cadre d'un apport.

Indépendante depuis 2010 et forte de ses plus de 120 collaborateurs opérant depuis ses bureaux de Paris, Francfort, Madrid, New-York, Buenos Aires, Sao Paulo, Séoul, Londres, Luxembourg et Shanghai, la société de gestion Idinvest Partners gère plus de 9 milliards d'euros pour le compte d'investisseurs institutionnels et plus de 120 000 particuliers, qui participent ainsi au financement d'entreprises européennes. Sur l'ensemble de ses métiers, ses performances d'investissement lui permettent de figurer depuis de nombreuses années parmi les meilleurs acteurs du marché.

Dans le cadre de cette opération, l'équipe du cabinet est composée de Lionel Scotto Le Massese et Adrien Badelon (associés), William Ducrocq-Ferré et Charles Escolier (avocats) pour les aspects corporate, Jérôme Commerçon (associé) et Martine Le Roux (avocate) pour les aspects fiscaux, ainsi que Bertrand Thibaut (counsel) et Alban Tourneux (avocat) pour les aspects