Scotto Partners accompagne Filippo Monteleone et Domnin de Kerdaniel

Essling Capital annonce la reprise de la totalité du capital du groupe par Filippo Monteleone, président fondateur de la société Careit, et Domnin de Kerdaniel (CVC Capital Partners, 3i, KKR).

Créé en 2017, Essling Capital possède près de 450 millions d'euros d'actifs sous gestion et s'est développé en proposant des solutions d'investissement dans le non-coté, dont un programme de co-investissements en Europe et aux États-Unis (« Essling Co-Invest ») et un programme de Lead Investment Small & Mid Cap, destiné aux entreprises en forte croissance dans les univers du digital, de la santé et des services B2B (« Essling Expansion »).

Domnin de Kerdaniel et Filippo Monteleone deviennent respectivement président et président du Conseil de surveillance d'Essling Capital. Ils vont continuer à développer la stratégie d'investissement avec les équipes actuelles (Essling Co-Investissement et Essling Expansion) :

« Nous partageons l'ambition de consolider les solutions déployées, mais aussi de développer l'investissement sur d'autres marchés, notamment dans le secteur de la santé au niveaueuropéen », déclare Filippo Monteleone.

Le cabinet Scotto Partners est intervenu en tant que conseil commun de Filippo Monteleone et Domnin de Kerdaniel dans la formalisation et la mise en oeuvre de leurs accords d'actionnaires et de gouvernance. Ses équipes étaient composées d'Adrien Badelon (associé) et Charlotte Hazan (counsel) sur les aspects corporate, et Jérôme Commercon (associé) assisté de Martine le Roux et Pierre-Henri Abadie sur les aspects fiscaux.

Le cabinet Dechert a conseillé Careit sur la réalisation de l'opération d'acquisition.