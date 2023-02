SCoT métropolitain : avis favorable de la Commission d’enquête

Adopté lors du Conseil métropolitain de janvier 2022, à l’issue de quatre années de travaux et de 160 réunions de concertation avec les maires, le projet de Schéma de cohérence territoriale (SCoT) métropolitain a dernièrement obtenu un avis favorable de la Commission d’enquête. Ce document d’urbanisme et de planification de la Métropole du Grand Paris détermine la ligne de conduite à suivre et définit les grandes orientations, notamment d’aménagement, d’urbanismeet de cadre de vie pour les 15 prochaines années.

« Un signal fort et très positif »

L’avis favorable de la Commission d’enquête sur le SCoT métropolitain est une étape importante, qui « souligne une nouvelle fois la cohérence et la pertinence de ce document stratégique » pour la Métropole du Grand Paris et ses habitants. « Après le vote à 94,2 % du Conseil métropolitain, l’avis favorable de la Commission d’enquête est un nouveau signal fort et très positif qui conforte nos travaux sur le SCoT dans la perspective d’une adoption définitive avant l’été. D’ici là, le SCoT pourra être enrichi en tenant compte des recommandations de la commission d’enquête, mais aussi des contributions des maires, des présidents de territoires et des partenaires, recueillies dans le cadre de l’enquête publique qui s’est déroulée au cours de l’année 2022 », a souligné Patrick Ollier, président de la Métropole du Grand Paris.

Sept recommandations de la Commission d’enquête

Le SCoT métropolitain est établi dans un rapport de compatibilité avec le Schéma directeur de la région Île de France (SDRIF), avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) et avec le nouveau Plan de Gestion des Risques Inondations (PGRI). Dans son rapport, la Commission a souhaité que certaines prescriptions accentuent les règles liées à l’accessibilité à toutes les personnes en situation de handicap. Elle a également émis sept recommandations, auxquelles la Métropole du Grand Paris va accéder, qui portent sur la mise en place d’indicateurs de suivi et de mise en œuvre, avec un objectif de « 30 % pleine terre », de développement de la biodiversité et d’évolution de l’activité économique dans les quartiers en difficulté, les enjeux de maintien de l’activité industrielle dans la Métropole du Grand Paris, la restructuration des centres commerciaux vieillissants et l’amélioration de la santé des métropolitains.

Le projet de Scot métropolitain est à retrouver sur scot.metropolegrandparis.fr/comprendre-le-scot/