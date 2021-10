SCot et PMHH à l'ordre du jour

Patrick Ollier, président de la Métropole du Grand Paris, a réuni dernièrement l'Assemblée des maires. L'occasion, pour lui, de rappeler les différentes actions et réalisations de la Métropole et de communiquer notamment sur le Schéma de cohérence territoriale (SCot) et sur le Plan métropolitain d'hébergement et d'habitat (PMHH).

