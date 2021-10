Score&Secure Payment s'allie avec Linxo Group

Score & Secure Payment (SSP), acteur majeur de la Fintech française, agissant sur l'ensemble de la chaîne de valeur du paiement, a récemment annoncé son partenariat avec Linxo Group, société éditrice de solutions d'agrégation de comptes, d'initiation de paiements et de gestion des finances personnelles.

Présenter une offre qui améliore l'expérience client

La technologie «Oxlin Payments» vient enrichir la solution de paiement par prélèvement bancaire uniquement, Safedebit, offerte aux clients de SSP, lui permettant ainsi de devenir la première solution de paiement universelle par compte bancaire en France, incluant le prélèvement, le virement et le virement instantané. C'est tout naturellement que SSP a été séduit par l'offre de Linxo Group, «Oxlin Payments», une technologie d'initiation de virement bancaire via API unique, permettant d'effectuer un virement de manière totalement sécurisée (en conformité avec la certification de sécurité ISO 27001), universelle, industrielle avec un accès à toutes les banques et sur tous les canaux digitaux, et basée sur l'infrastructure des flux de virement bancaires, quelle que soit la banque.

Avec cette offre, SSP peut proposer à ses clients d'initier des paiements par virement depuis n'importe quel espace en ligne (site web, application mobile) ou canal (SMS, WhatsApp, QR Code, lien web, etc.). Les utilisateurs peuvent, quant à eux, bénéficier de nouvelles options de paiements : paiements immédiats, fractionnés ou différés.

« Safedebit est la seule solution de paiement par compte bancaire qui gère les deux mécanismes d'action sur un compte à savoir le prélèvement garanti et l'initiation de virement. », déclare Vincent Vallaeys, directeur général chez SSP. « Notre solution est capable de les utiliser de manière mixte et intelligente, comme par exemple dans le cadre d'un paiement fractionné pour lequel on réalise une initiation de virement sur la première échéance, et des prélèvements garantis pour les autres. », ajoute-t -il.

Objectif de cette alliance : satisfaire le client

SSP & Linxo Group ont pour ADN commun l'innovation technologique dans le but de disrupter et simplifier les usages notamment dans le paiement. « Nous sommes ravis de ce nouveau partenariat, car la technologie d'«Oxlin Payments» nous a permis d'enrichir notre offre initiale et d'être aujourd'hui la première solution de paiement universelle par compte bancaire en France. Nous continuerons de fidéliser et de séduire plus de clients avec tous les avantages qu'apporte le virement - irrévocabilité du paiement, instantanéité, zéro risque d'impayé - la solution la plus compétitive par rapport aux solutions de paiement traditionnelles », ajoute Vincent Vallaeys, directeur général chez SSP. « Notre solution est d'ores et déjà connectée aux principaux groupes bancaires en France via une connexion par API uniquement, conformément à la réglementation DSP2. Oxlin Payments a su trouver sa place auprès d'un acteur comme SSP, soucieux de proposer à ses clients des solutions de paiement simples, intuitives, sécurisées et efficaces. », déclare Bruno Van Haetsdaele, président de Linxo Group, maison mère d'Oxlin.