Île-de-France : Scientipôle appelle à candidatures pour son programme d'accélération BtoC

Scientipôle, accélérateur du 1er million d'euros de chiffre d'affaires des start-up innovantes de la Région Île-de-France, lance un programme d'accélération dédié au secteur BtoC (Business to Consumer). Dans ce cadre, Scientipôle ouvre un appel à candidatures pour recruter, d'ici le 23 février 2017, une promotion de 15 start-up qui développent des produits et/ou des services qui révolutionneront le quotidien. Une fois sélectionnées, celles-ci bénéficieront, sans prise de participation au capital, d'un accompagnement sur mesure de 3 ans pour structurer leur projet, développer leur offre, lever des fonds, trouver des clients, et d'un financement pouvant aller jusqu'à 120 k€ non dilutif.

BtoC : un programme d'accélération unique en Île-de-France

Entouré de 15 mentors et de partenaires corporate de premier plan, le programme d'accélération accompagne, gratuitement et sans prise de participation, les start-up qui proposent des solutions ou des services innovants pour le grand public.

Pendant trois ans, les start-up retenues bénéficieront d'un parcours exclusif intégrant un accompagnement sur mesure, un financement non dilutif et des opportunités commerciales pour atteindre le 1er million d'euros de CA annuel. L'offre se décline en trois axes :

Structurer et booster son projet : pendant les six premiers mois, chaque start-up sélectionnée bénéficie d'ateliers collectifs et d'un accompagnement individuel par un chargé d'affaires et un expert.

Financer l'amorçage : les start-up accèdent à un prêt d'honneur à taux zéro et sans garantie personnelle allant jusqu'à 120 k€.

Piloter et accélérer sa croissance : enfin, pendant trois ans, les start-up participent à quatre parcours thématiques (savoir-faire et outils), à des événements de « Business développement » (rencontre avec des clients potentiels PME/ETI/grands comptes) et bénéficient de l'intervention de business developers confirmés.

L'appel à candidatures de cette première promotion est ouvert jusqu'au 23 février.

Scientipôle : l'accélérateur fondé sur un partenariat public-privé unique

Soutenu par de grands partenaires institutionnels tels que la Région Île-de-France, la Caisse des dépôts et l'Union européenne, et par de prestigieux partenaires corporate (Axa, Bouygues Télécom, BNP Paribas, EDF, Orange, etc.), Scientipôle travaille en synergie étroite avec les acteurs de l'écosystème de l'innovation francilien.

Avec, chaque année, plus de 450 start-up accélérées et plus de 8 millions d'euros prêtés, Scientipôle est le premier accélérateur de France et le seul à reposer sur un modèle solidaire sans prise de participation.

Son offre unique de financement et d'accompagnement a pour objectif d'aider les jeunes entreprises innovantes d'Île-de-France à atteindre leur premier million d'euros de chiffre d'affaires annuel en trois ans. L'accélérateur a d'ailleurs participé au lancement de start-up reconnues parmi lesquelles BlablaCar, Wandercraft ou encore Rue 89.