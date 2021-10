Sciences-Po Paris Elections au conseil d'administration

Affiches Parisiennes : Pourquoi êtes-vous candidats au conseil d'administration de Sciences-Po Paris ?



Nos parcours se caractérisent par un fort engagement pour l'école, que nous souhaitons aujourd'hui prolonger au sein du conseil d'administration de Sciences-Po Paris.

Nous sommes en effet tous les deux diplômés de Sciences-Po Paris, avec des parcours singuliers, l'une dans le secteur du droit et des institutions, l'autre dans le marketing et la communication. Nous attachons une grande importance à la formation initiale de Sciences-Po qui a formé nos consciences d'adultes et préparé à une vie professionnelle diversifiée, riche et engagée.

Nous avons par ailleurs tous les deux le plaisir d'enseigner à Sciences Po Paris depuis plusieurs années, respectivement un cours de droit administratif en Master 1 à l'École de droit de Sciences Po Paris et un cours de « Branding ans word design » en master 2.

Nous sommes profondément attachés aux sciences politiques et à l'enseignement prodigué par l'Institut. À l'esprit de curiosité qu'il suscite, à l'esprit critique et constructif qu'il contribue à forger, aux valeurs de liberté et d'égalité qu'il défend. Ces traits singuliers qui en font un lieu d'éducation et d'érudition très à part dans le monde académique français et international, nous semblent aujourd'hui essentiels pour répondre aux défis auxquels notre société fait face.

A.-P. : Une même formation et deux profils très différents. Est-ce l'une des richesses de Sciences-Po Paris ?



Nos profils reflètent effectivement la richesse des parcours qu'il est possible d'emprunter après une formation à Sciences-Po Paris.

Marion Delaigue est aujourd'hui avocate associée en droit public des affaires au sein du cabinet Latournerie Wolfrom Avocats. Elle a été jeune avocate, chargée de mission au groupe Démocratie Libérale de l'Assemblée nationale, conseillère technique en charge des affaires parlementaires au cabinet de Dominique de Villepin alors ministre de l'Intérieur, puis chargée des relations institutionnelles et extérieures de la Fondation Louis Vuitton pour la Création (groupe LVHM).

Valentin Joos est co-fondateur du cabinet de conseil en stratégie et langage de marque Joosnabhan. Il a auparavant exercé plusieurs fonctions dans la publicité, chez EURO RSCG, Devarieuxvillaret, Lowe & Parners Wordwolde, puis directeur Marketing des Inrockuptibles.

Nous souhaitons faire bénéficier l'école de nos différentes expertises d'entrepreneurs et d'employeurs de jeunes diplômés.



A.-P. : Qu'est-ce qui différencie votre candidature de vos concurrents ?



La force de notre binôme mixte, c'est de représenter la nouvelle génération engagée. Notre candidature se caractérise par la fidélité à cette école, à ses enseignements, formant des citoyens actifs dans la société ; mais aussi par l'engagement, à l'heure où les élites sont décriées, en faveur d'un enracinement de la formation des futurs diplômés et actifs dans la connaissance et l'analyse des sciences politiques. C'est enfin une candidature de conviction, pour assurer le lien entre le secteur public et le secteur privé, au service de l'intérêt général.