Sciences Po : enquête de la Cour des comptes

Cette instruction "pourrait constituer une épée de Damoclès pour Hervé Crès", l'administrateur provisoire désigné par les instances de Sciences Po pour succéder à Richard Descoings (décédé à New York le 3 avril dernier). Une nomination qui nécessite encore pour être effective un feu vert de la ministre de l'Enseignement supérieur Geneviève Fioraso et du président de la République François Hollande, qui ne prendront pas de décision tant que le rapport de la Cour ne sera pas public (il devrait l’être le 22 novembre). M. Crès n'est pas mis en cause personnellement par la Cour, mais des voix se sont élevées pour critiquer la procédure de désignation du directeur de Sciences Po. "Tout ce qui s'est passé a été formidablement dérogatoire à tout ce qu'on a l'habitude de voir lorsqu'il s'agit de désigner un patron d'établissement public", a notamment estimé Pierre Mathiot, directeur de l'IEP de Lille, sur France Info.