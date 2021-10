SCI Perial Euro Carbone : premier fonds immobilier bas carbone labélisé ISR

Plus de 10 ans après avoir créé la première SCPI de bureaux intégrant une démarche environnementale (PFO₂) à sa stratégie de gestion et après le récent lancement de la SCPI PF Hospitalité Europe à dimension sociétale, Perial Asset Management renforce son positionnement sur l'immobilier durable et diversifie sa gamme à destination des investisseurs professionnels en lançant la SCI Perial Euro Carbone.

« Les ambitions extra financières de la SCI PEC sont exigeantes, à la hauteur de l'urgence des enjeux à résoudre. Cette création s'inscrit également parfaitement dans la trajectoire de décarbonation des immeubles gérés par la société de gestion définie dans le Plan Climat Perial 2030 », détaille Anne-Claire Barberi, responsable Innovation et RSE du groupe Perial.

Fonds transparent, participatif et impactant

Cette SCPI à capital variable développe une stratégie bas carbone grâce à la mise en place de plan d'optimisation, de réduction et de compensation des émissions de gaz à effet de serre de chaque immeuble du portefeuille. Lors de chaque acquisition, un bilan carbone est réalisé, des recommandations et travaux permettant de réduire les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) pourront être entrepris et des résultats concrets d'économie d'énergie seront visés.

Pour impliquer ses investisseurs, Perial a créé un fonds à la fois participatif et impactant : il leur est ainsi proposé de sélectionner les projets de compensation carbone afin de compenser les émissions restantes.

« Nous sommes conscients que le bâtiment est l'un des principaux secteurs émetteurs de gaz à effet de serre en France et en Europe. Il nous semblait donc essentiel de proposer aux investisseurs professionnels une solution claire et dédiée à ce défi de taille », explique Yann Videcoq, directeur du Fund Management chez Perial Asset Management.

La SCI Perial Euro Carbone vise une performance annuelle potentielle de +4%.

Première acquisition de bureaux à Bruxelles

Perial Euro Carbone a pour objectif la constitution et la gestion d'un patrimoine principalement composé d'immeubles de bureaux dans les grandes métropoles de la zone Euro : des marchés profonds, portés par la dynamique de métropolisation de l'économie. Une poche de liquidités complète la poche immobilière

Grâce à sa première levée de fonds auprès de plusieurs investisseurs institutionnels, la SCI a acquis un premier immeuble de bureaux de 4 200 m², à Bruxelles, pour un montant de plus de 20 millions d'euros. KBC Bank a structuré le financement de l'acquisition. L'acquéreur a été conseillé par Rudy Dupont et Jeff Hermans pour le compte d'Allen & Overy pour l'acquisition et par Damien Giguet pour le compte de Shift Capital pour la structuration du financement.

Situé à proximité de l'aéroport, dans le quartier dynamique de Diegem, cet immeuble de bureaux livré en novembre 2020 offre de très belles prestations et vise la certification Breeam – Very Good. Il est loué au locataire 3M pour 10 années fermes.