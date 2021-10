Pour lui, « La Seine a une place centrale dans notre attractivité économique et touristique. Elle concentre plus de 50 % des trafics nationaux, elle est donc essentielle à la desserte de la métropole parisienne, et Paris est le premier port mondial pour le tourisme fluvial, avec près de 8 millions de passagers. Tous ces usages doivent cohabiter entre eux, c'est pourquoi, je souhaite que tous les acteurs concernés puissent travailler ensemble et réfléchir à un schéma d'aménagement et d'utilisation cohérent. »

Le Comité des usages fluviaux a décidé de travailler à ce schéma d'aménagement fluvial, qui comprendra notamment un plan d'occupation des berges, mettant en perspective et ordonnançant les politiques publiques pour un développement durable et compétitif des activités fluviales.