Sceaux : le Domaine départemental fête Hanami du 1er au 24 avril 2022

Le Domaine départemental de Sceaux étant le plus beau site répertorié pour le Hanami, ce rendez-vous annuel est très apprécié des Japonais de la région parisienne mais également de tous les amoureux du Japon.

Tout au long du mois d’avril, période de floraison des cerisiers japonais, le Département propose un programme d’animations (ateliers et visites), avec pour point d’orgue, le week-end festif du 16 et 17 avril. Des ateliers en lien avec le Japon, menés par des de nombreux intervenants seront ainsi proposés au public (adultes, familles, public scolaire).

Programmation complète

Expositions

Du 1er au 24 avril :

Exposition de photos sur la fête du Hanami et les cerisiers du Japon Rond-point de l’Allée des Cèdres, Parc départemental de Sceaux ;

Exposition-dossier « « Le décor Kakiemon, céramiques de Chantilly et de Saint-Cloud » Château de Sceaux, Salle Guimard

Les décors Kakiemon, d’origine japonaise, représentent des compositions de fleurs, animaux, personnages, plantes et branchages, placées de façon asymétrique et aérée pour mettre en valeur le fond blanc laiteux de la porcelaine. Le musée conserve une quinzaine de pièces de la manufacture de Chantilly, dont quelques-unes seulement sont exposées. L’exposition de ces quelques pièces, permettrait de mettre l’accent sur cette production, qui fut patronnée par le neveu du duc et de la duchesse du Maine, Louis IV Henri de Bourbon-Condé « Monsieur le Duc » (1692-1740).

Ateliers

Dimanches 3 et 10 avril : Atelier d’initiation au dessin manga (10-16 ans).

Animé par Vivien Bimuala (Centre culturel Quartier Japon, Paris) dans la Salle d’atelier du Domaine de Sceaux aux Anciennes Ecuries.

De 10h à 12h, sur réservation (14 participants maximum). Tarif : 5€ par personne.

Dimanches 3 et 10 avril : Atelier d’Ikebana (art floral japonais) - Adultes

Animé par Madame Ikuko Kato Enfroy, Maitre d'Ikebana de l'école Ohara et présidente du chapitre de l'école Ohara "Yvelines Paris", Association Ikebana Paris. Chacun des participants repartira avec sa composition florale dont la réalisation aura lieu dans la Salle d’atelier du Domaine de Sceaux, Anciennes Ecuries.

De 14h à 17h30, sur réservation (20 participants maximum). Tarif : 8€ par personne Renseignements et réservations : 01 41 87 29 71 - resa.museedomainesceaux@hauts-de-seine.fr

Mercredi 13 avril : Atelier de peinture pour enfants

Animé par Aurélie Erlich, sur sur le thème des cerisiers.

À 15h00, gratuit sur réservation parcsjardins-reservations@hauts-de-seine.fr. Rendez-vous devant la grille d’honneur, face au château.

Visites

Dimanches 3 et 24 avril

Visite des collections permanentes, au château, avec un éclairage sur les objets d’influence asiatique des collections du musée.

De 16h00 à 17h30, gratuit, sans réservation. Rendez-vous devant la grille d’honneur, face au château.

Mardi 19 avril

Visite guidée dans le parc de Sceaux, « À la découverte des cerisiers », par Madeleine Lamouroux.

À 15h00, gratuit, sans réservation. Rendez-vous devant la grille d’honneur, face au château.

Week-end festif

Animations gratuites tout le week-end

Samedi 16 avril

Atelier de peinture pour enfants, sur le thème des cerisiers, animé par Aurélie Erlich.

À 15h00, sur réservation. Rendez-vous devant la grille d’honneur, face au château.

Dimanche 17 avril

Visite guidée dans le parc de Sceaux, « À la découverte des cerisiers », par Madeleine Lamouroux.

À 10h00, sans réservation. Rendez-vous devant la grille d’honneur, face au château.

Atelier d’initiation au dessin manga animé par Vivien Bimuala (mangaka au centre culturel Quartier Japon, Paris) ;

Atelier d’origami (pliages japonais) animé par Madame Harumi Crochu (centre culturel Quartier Japon, Paris). Chaque participant découvrira l’art du pliage du papier japonais à travers la réalisation d’une dizaine d’origamis. Les participants repartiront avec leurs origamis, réalisés sur un papier japonais.

De 14h30 à 18h00, en continu, sans réservation (dans la mesure des places disponibles)

Démonstration d’ikebana (art floral japonais) en public par Madame Ikuko Kato Enfroy, Maitre d'Ikebana de l'école Ohara, Association Ikebana Paris.

De 15h30 à 17h00, sans réservation.