SBKG & Associés conseille les acquéreurs de Galileo

L’immeuble Galileo avait été acquis par CGG, un groupe de services parapétroliers spécialiste de la géoscience, qui en avait fait son siège social en 2010. D’une surface de 17 000 m² et construit par Bouygues Immobilier, l’immeuble comprend des services comme un RIE, une salle de sport, un auditorium et plus de 3 000 m² d'espaces extérieurs et est situé près de la gare de Massy TGV.

Pour cette opération de « Sale & lease back », Anacap Financial Partners et Pramena Investment étaient conseillés par :

Le cabinet SBKG & Associés , dont l’équipe était menée par :

, dont l’équipe était menée par : Carol SANTONI et Louise DUVERNOIS, associées, sur les aspects d’investissement immobilier ;



Vincent LASSALLE et Bérengère DELSOL, associés, sur les aspects de financement ;



Driss TOF, associé, sur les aspects de droit fiscal ;

L’ étude Monassier et Associés , dont l’équipe était représentée par Mourade Guechi, notaire et Ariane Petit-Leroy ;

, dont l’équipe était représentée par Mourade Guechi, notaire et Ariane Petit-Leroy ; Builders & Partners, dont l’équipe était représentée par Olivier Jarry et Medhi Lif, sur les aspects de due diligence technique.

CGG était conseillé par Arno Felber, notaire au sein de l'étude Arias Notaires.

Les parties étaient conseillées par BNP Paribas Real Estate et Knight Frank.