SAXE.LAW le nouveau réseau d’avocats pour répondre aux problématiques des entreprises

Tout en exerçant au sein de structures autonomes, ses membres se sont réunis dans une logique de complémentarité et d’efficience pour offrir aux entreprises et leurs dirigeants une offre juridique globale.

Sous la bannière SAXE.LAW, des cabinets indépendants unissent leurs talents et forment un réseau d’avocats pour accompagner les acteurs économiques dans leur développement. Le réseau a pour objectif premier de permettre aux entreprises et leurs dirigeants de bénéficier d’un accompagnement juridique global dans leur évolution et leurs projets par l’assistance et les conseils d’experts.

« Le réseau SAXE.LAW est né d’un double constat : d’une part la nécessité, face à une réglementation et une législation de plus en plus évolutives et complexes, pour les avocats d’être spécialisés dans des domaines spécifiques d’activité, et d’autre part la nécessité de pouvoir offrir aux entreprises une offre globale dans tous les domaines du droit des affaires », précise David Laurand, associé.

En se regroupant au sein de cette alliance, les avocats du réseau SAXE.LAW souhaitent partager les meilleures pratiques et créer des synergies entre leurs expertises et leurs domaines de compétences respectifs. Les partenaires du Réseau ont en commun, outre leurs compétences reconnues dans tous les domaines du droit des affaires, une approche pragmatique du droit intégrant les enjeux humains, financiers et opérationnels de chaque dossier. Le réseau s’articule autour d’une approche fondamentalement axée « Client ».

SAXE.LAW compte déjà une vingtaine de professionnels exerçant en conseil et contentieux du droit des affaires, droit de l’immobilier et la construction, droit du numérique et de la propriété intellectuelle, droit du travail et droit de la sécurité sociale, relations sociales, institutions représentatives du personnel, audit et restructuration etc.