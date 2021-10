Savoir maîtriser la vente immobilière par étapes : Mémento 2019

Disponible en format papier et numérique, cette nouvelle édition intègre des modifications apportées par la loi de ratification de l'ordonnance portant sur la réforme du droit des contrats, les nouvelles obligations anti-blanchiment, les mesures issues des lois de finances, le Règlement européen sur les régimes matrimoniaux et celui sur les partenariats enregistrés applicables à compter du 29 janvier 2019.

De plus, ce memento étudie en détail les différents types d'avant-contrats, la purge des divers droits de préemption, les droits et les obligations du vendeur et de l'acquéreur et les conditions suspensives pouvant affecter l'opération.

Il énumère également les différents types d'immeubles susceptibles d'être vendus tels que la maison individuelle, un lot de copropriété ou un terrain à bâtir en prenant en compte leurs spécifiés, c'est-à-dire s'il est occupé, s'il a fait l'objet de travaux depuis moins de 10 ans, s'il est hypothéqué...

La question du prix est étudiée dans son ensemble, en y incluant sa répartition éventuelle entre les créanciers du vendeur. Néanmoins, une approche pratique du sujet y est apportée avec de nombreux exemples et conseils.

Egalement, la mise à disposition de modèles de clauses et de formules vous permettra de vous aider à rédiger des actes juridiquement irréprochables comme une offre d'achat ou une promesse unilatérale de vente par exemple.