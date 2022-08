Santé en Île-de-France : les 30 propositions de l’AMIF pour agir

Le constat est alarmant. Les élus franciliens de l’Association des maires d’Île-de-France (AMIF) ont publié leur livre blanc de la santé pour la région. Un travail et un rapport de près 100 pages, qui dresse un bilan sans fard de l’état du secteur en IDF. Avec cet ouvrage, les maires souhaitent prendre une part active dans les réformesnécessaires au système de santé. La publication de ce « Livre blanc de la Santé en Île-de-France » est ainsi l’aboutissement d’un travail de fond mené en partenariat avec l’Institut Paris Région (IPR).

La situation très tendue des services d’urgence, potentiellement aggravée par la 7e vague de la Covid, illustre la crise globale du système de santé. Elle a provoqué, à la demande du président de la République, la réalisation d’une « mission flash » d’étude, menée par le Docteur FrançoisBraun. Les enseignements à tirer du recueil sont nombreux. Tout d’abord, les deux tiers du territoire de la région Île-de-France sont passés en zone dite d’intervention prioritaire (ZIP). Les élus considèrent que cette situation doit impliquer tous les acteurs, afin de garantir un accès aux soins à l’ensemble des habitants de la première région de France.

L’Île-de-France, premier désert médical métropolitain

La crise sanitaire fait partie prenante du problème. Elle a éprouvé un système de santé, qui est, en l’Île-de-France, accompagné d’un triste statut de premierdésertmédicalmétropolitain. Les maires enjoignent à s’interroger sur la place, les compétences et les moyens d’action mis à disposition des collectivités en matière de santé publique. La situation a en effet justifié que l’AMIF se mobilise pour faire un état des lieux général de la situation, et des propositions.

Les maires expliquent être de plus en plus interpellés par leurs concitoyens, qui leur rapportent leur difficulté toujours plus grande pour trouver un rendez-vous médical dans un délai raisonnable, ou à obtenir des consultations à domicile pour les plus fragiles, comme à accéder facilement aux urgences hospitalières.

30 propositions des maires d’IDF

Le livre blanc formule donc 30 propositions concernant l’accès aux soins des Franciliens, ou la création d’une politique de santé adaptée au territoire d’Île-de-France. Elles sont fondées sur des actions déjà entreprises au niveau local et sur les retours terrain des maires. L’AMIF souhaite que ces propositions soient examinées par les acteurs concernés et que les Pouvoirs publics, en premier lieu l’État, soient convaincus que des solutions existent sur le terrain.

Ces 30 mesures renvoient au recrutement de professionnels de la santé, à la généralisation des dispositifs de l’exercice collectif, avec une meilleure coordination, et à la répartition des acteurs sur le territoire. Autre point, la nécessité d’avoir une politique de santé adaptée au territoire, où tous les acteurs coopéreraient de manière plus efficace. Sujet relevant de la politique, les maires enjoignent à laisser une plus grande autonomie aux communes pour gérer leurs investissements en matière de santé, avec davantage de capacité pour élaborer des actions locales.