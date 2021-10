Sand Fabrik : la première plage intérieure d'Île-de-France lance sa campagne de crowdfunding

Accessible à tous les publics, l'espace de 1 600 m2 accueillera également un bar et un restaurant. La collecte de crowdfunding, lancée début avril, a déjà atteint 10 000 euros, et espère réunir le double, pour aider au financement d'équipements et étoffer l'offre sportive.

Comment pratiquer des sports de sable toute l'année quand on habite en région parisienne ? C'est à ce casse-tête que les six co-fondateurs de Sand Fabrik, complexe dédié aux sports sur sable en Ile-de-France, ont voulu répondre, en se lançant dans cette aventure entrepreneuriale il y a plus d'un an et demi. Le projet, déjà récompensé par le réseau Entreprendre 93, verra le jour au début de l'été 2019.

1 600 m² seront dédiés aux sports de sable et à la détente

A Pantin, à deux pas du canal de l'Ourcq, cinq terrains seront mis à disposition pour la pratique de huit sports : beach volley, beach soccer, beach rugby, beach tennis, beach handball, footy volley, archery tag, et beachminton.

L'objectif de ces passionnés de beach volley : faire renaître l'ambiance estivale des sports de sable indoor, au coeur de la métropole. En plus de ces activités sportives, Sand Fabrik proposera également des espaces propices à la détente, les pieds dans le sable.

L'espace disposera ainsi d'un bar de plage urbaine de 250 m², ainsi que d'un restaurant pour profiter de l'été toute l'année.

Une campagne de crowdfunding pour financer espace enfant, jeux et solarium

Pour aider au financement de certains équipements et compléter son offre sportive, Sand Fabrik s'est rapproché de Kiss Kiss Bank Bank pour lancer une campagne de financement participatif qui prendra fin le 10 mai. L'objectif : récolter des fonds pour le financement de différents programmes du chantier et proposer des offres inédites en avant-première aux contributeurs.

A ce jour, plus de 10 000 euros ont été récoltés en contrepartie d'heures de sports, vêtements de plage, événements pour particuliers et entreprises... Ils permettront de financer l'espace enfant appelé “l'île des petits Robinsons”, et de compléter l'offre sportive du complexe : babyfoot, tables de ping-pong, Molkky, trampoline… Cap désormais sur les 20 000 euros, qui permettront de financer un solarium et un terrain de pétanque.