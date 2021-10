Sami Rahal devient CEO de Deloitte France et Afrique francophone

Il succède ainsi à Alain Pons qui termine son second mandat, lequel aura vu une forte accélération de la croissance de Deloitte, aujourd'hui leader établi des services professionnels, Audit et Conseil, en France et Afrique francophone.

Sami Rahal prend les fonctions de CEO de Deloitte France et Afrique francophone à compter d'aujourd'hui et rejoint l'Exécutif mondial Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Auparavant DRH de Deloitte France, membre du Comité Exécutif de Deloitte France et de l'Exécutif mondial Financial Advisory, il a occupé de nombreuses fonctions de direction au sein de la firme française.

Sami Rahal débute sa carrière en 1991 en audit à Paris. Nommé Associé Audit Grands Comptes en 1999 après deux années passées à New York et un MBA à l'INSEAD, il développe une activité Corporate Finance.

Sami Rahal crée le département M&A Transaction Services de Deloitte et prend la direction de l'activité Financial Advisory en 2010 qui a connu sous son impulsion une forte croissance. Il est nommé EMEA M&A Leader en 2010, DRH en 2015 ainsi que Directeur de la Stratégie.

Auditeur de formation, disposant d'une expérience approfondie de la finance de haut de bilan, il a conseillé de grands groupes industriels et de services, ainsi que des fonds d'investissement, sur leurs problématiques M&A : évaluation, due diligence, négociation et structuration, intégration post-acquisition et cession.

Ingénieur INPG, diplômé de l'ESSEC et d'un MBA à l'INSEAD, expert-comptable et commissaire aux comptes, Sami Rahal a 51 ans ; il est marié et père de 2 enfants.

« Je suis heureux de poursuivre la dynamique enclenchée par mes prédécesseurs dans l'affirmation du leadership et des ambitions de Deloitte en France. C'est avec détermination et confiance que je prends mes nouvelles responsabilités, auprès de nos Associés et 10 300 collaboratrices et collaborateurs. Je consacrerai toute mon énergie à conforter notre position d'acteur de référence sur tous les segments sur lesquels nous sommes présents. L'excellence dans le service à nos clients, le développement de nos talents et l'innovation sont au cœur de notre action. Je tiens à saluer et à remercier chaleureusement Alain Pons pour son parcours exemplaire au sein de notre grande maison, et plus particulièrement son engagement au service de tous nos clients, petites et grandes entreprises, avec toujours une grande rigueur et une qualité humaine unique. » déclare Sami Rahal.

« La richesse et la diversité du parcours de Sami Rahal, ainsi que sa très forte implication auprès de nos clients, sont des atouts indéniables pour la firme française et pour que s'y expriment, en confiance, tous nos talents. Sa pugnacité, son sens de l'engagement pour les femmes et les hommes qui bâtissent, pour les dirigeants d'entreprises, son goût pour les problématiques complexes seront moteurs dans la poursuite du développement et de la transformation des métiers de Deloitte. Je souhaite tous mes vœux de succès à la nouvelle équipe de Direction qui saura - j'en suis sûr - continuer à porter haut les valeurs fondamentales de Deloitte à savoir : l'intégrité, l'indépendance, l'excellence et la passion d'entreprendre. » commente Alain Pons.