Salons Studyrama de novembre

Dimanche 15 novembre (de 10h à 18h)

11e Salon Studyrama des Formations Santé, Paramédical et Social

1 000 formations de Bac à Bac +6



Nouveau : Salon Studyrama des Formations et Métiers du Sport

Plus de 500 formations jusqu'à Bac +5 (avec ou sans le Bac) qui mènent à des carrières passionnantes pour travailler dans le domaine du sport.



Dimanche 29 novembre (de 10h à 18h)

11e Salon Studyrama des Masters 2, Masters Spécialisés & MBA

Le rendez-vous unique pour les étudiants de niveau Bac +4 à Bac +5 ainsi que les salariés souhaitant compléter leur formation.