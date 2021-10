Salons professionnels : toujours le beau fixe

Cet indicateur, obtenu à partir de déclarations, est conjoncturel et à champ constant. La CCI publie par ailleurs chaque année une étude sur l'activité des 21 principaux sites d'exposition et de congrès franciliens dans laquelle elle présente les chiffres d'activité certifiés pour les salons franciliens.

L'ensemble des salons a enregistré globalement de bons résultats au 2e trimestre 2019 grâce à la bonne performance des salons professionnels et en particulier de Viva Technology. Rappelons également que pour la majorité – au 2e trimestre 2019, 69 % des salons sont mensuels ou bimensuels – des salons (mensuels et bimensuels), le 2e trimestre est comparé à un 2e trimestre 2018 en demi-teinte (grèves SNCF et Air France).

Le nombre de visiteurs a connu sa plus forte croissance (+ 4 %) depuis le 3e trimestre 2017. Le nombre d'entreprises exposantes a augmenté de 1,9 % alors que la surface nette occupée par les stands a stagné (+ 0,3 %).

Salons professionnels

Les salons professionnels, ont affiché d'excellents résultats au 2e trimestre 2019, après un 1er trimestre également très bon. Les visiteurs ont enregistré leur plus forte fréquentation depuis le 3e trimestre 2017 (+7,3 %).

La participation des entreprises exposantes a été en hausse de 3,6 % alors que la surface nette occupée par les stands n'a quant à elle augmenté que de 0,5 %. Ces résultats satisfaisants s'expliquent notamment par la tenue du salon Viva Technology. En effet, sans Viva Technology, le nombre de visiteurs aurait été de + 24 %, le nombre d'exposants de +1,4 % et la surface nette occupée par les stands de + 25 %.

Salons grand public

Les salons grand public ont quant à eux affiché des résultats plus mesurés. La fréquentation des visiteurs a augmenté de 2,4 % alors que la surface nette occupée par les stands et le nombre d'entreprises exposantes ont baissé (respectivement de -0,1 % et de - 0,8 %).